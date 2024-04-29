صور.. رئيس مياه الفيوم يشارك في الملتقى التوظيفى للجامعة

شارك المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم فى الملتقى التوظيفى لجامعه الفيوم بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتور محمد عماد نائب المحافظ والدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وأساتذة وطلاب جامعة الفيوم، وذلك ضمن الدور الخدمى الذى تقوم به الشركه إتجاه أبناء المحافظة فى رفع كفاءتهم الفنيه والمهارية وتهيئتهم لسوق العمل.

من جانبه أكد المهندس محمد عبدالجليل رئيس الشركة أن الشركه لها دور كبير في تأهيل العديد من الخريجين وثقل مهاراتهم من خلال توفير مجموعه من الحزم التدريبية العملية التى تتيحها الشركه لأبناءنا الطلاب فى العديد من التخصصات كالهندسه ونظم المعلومات الجغرافية والعلوم والتمريض ونظم المحاسبه وتنقيه مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف وجميع التخصصات في مجال التوعية والتثقيف والمشاركة المجتمعية بجانب استقبال الخريجين لتأديه الخدمه العامه فى كافة التخصصات داخل الشركه من أجل تدريبهم وتأهليهم لسوق العمل حتى يكون هناك مزج بين ما تعمله من مواد دراسية داخل الجامعه وما بين الخبرات والتجارب التى اكتسبها من الواقع العملى.

وفى نهاية الملتقى قام الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس الجامعه بتكريم المهندس محمد عبدالجليل رئيس الشركة نظير مجهوداته وتعاون الشركه المثمر والبناء مع جامعه الفيوم فى توفير العديد من الفرص التدريبية لابناءها الطلاب داخل المحافظة وتقديرا لدورها الخدمى والمجتمعى.

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