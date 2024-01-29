ضبط عامل وزوجته أسسا صفحة لتبادل الزوجات فى الدقهلية

ألقى ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا القبض على عامل وزوجته يقيمان أحدى قرى مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية وذلك بعد قيامه بتقديم زوجته لراغبي المتعة الحرام بمقابل مادى دون تمييز وانشاء صفحة عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، للدعوة لتبادل الزوجات وممارسة أعمال الرذيلة.

تمكن ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا من ضبط عامل وزوجته بنطاق قسم شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية وذلك بعد قيام الأول بإنشاء صفحة عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، لتسهيل أعمال الدعارة لزوجته والترويج لفكرة تبادل الزوجات بمقابل مادي دون تمييز.

البداية بورود معلومات لرئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لحماية الآداب العامة تفيد بقيام "علاء.ع.ح،40عاما، عامل عادي ومقيم قرية نجير مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، بتسهيل أعمال الدعارة لزوجته وتدعى "هبة.ع.ع"،33 عاما، ربة منزل وتقيم بذات العنوان،عن طريق إنشاء وإدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك، المرئي للكافة والتواصل من خلالها مع راغبي المتعة الحرام والاعلان والتسهيل والترويج لفكرة الجنس الجماعي وتبادل الزوجات.

بتقنين الإجراءات وبناء على توجيهات مدير الإدارة العامة لحماية الآداب العامة جرى تشكيل حملة من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة وضبط المتحرى عنهما حال تواجدهما أمام مقابر جديلة -بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة.

وعثر بحوزة المتهمين على 2 هاتف محمول كانا بحوزتهما و مبلغ مالي قدره 300 جنيه مصري، بحوزة المتهم الأول متحصلات أعمالهما في الدعارة.

بمواجهتهما أقر الأول بقيامه بإنشاء صفحة عبر موقع التواصل الإجتماعي والترويج وتسهيل أعمال الدعارة وممارسة الرذيلة لزوجته بمقابل مادي دون تمييز، فيما أقرت الثانية بممارسة أعمال الرذيلة.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.