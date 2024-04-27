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السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

"سنتكوم": الحوثيون أطلقوا ثلاثة صواريخ باليستية على سفينتين بالبحر الأحمر

السفينة إم في مايشا
السفينة "إم في مايشا"
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أكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن جماعة الحوثيين أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق التي تسيطر عليها في اليمن إلى البحر الأحمر بالقرب من السفينة "إم في مايشا".

وأوضحت القيادة - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم /السبت/ - أن السفينة ترفع علم "أنتيجوا/باربودا" وتشغلها ليبيريا، لافتة إلى أن السفينة "أندروميدا ستار" التي أعلن الحوثيون استهدافها سابقا أبلغت عن أضرار طفيفة، لكنها تواصل رحلتها.

وأشار البيان إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات أو أضرار أخرى من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية في هذا الوقت.

وكان، يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية قال في خطاب بثه التلفزيون إن الجماعة استهدفت السفينة أندروميدا ستار، وهي سفينة نفط بريطانية، في البحر الأحمر.

ويشن الحوثيون الذين يسيطرون على جزء كبير من ساحل اليمن المطل على البحر الأحمر، هجمات بصواريخ ومسيرات ضد سفن تجارية منذ أشهر، "تضامنا" مع الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تشن إسرائيل حربا ضد حركة حماس.

الحوثيون اليمن البحر الاحمر إم في مايشا