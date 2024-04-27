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السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الإمارات تستقبل الدفعة الـ 16 من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان

الإمارات
الإمارات
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وصلت إلى الإمارات اليوم /السبت/ الدفعة الـ 16 من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان، والتي تضم 25 من الذين يحتاجون للعلاج والرعاية الطبية، بالإضافة إلى 51 مرافقًا من عائلاتهم.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أنه عقب هبوط الطائرة، القادمة من مطار العريش، في مطار زايد الدولي، عملت الفرق الطبية على نقل الجرحى والمصابين التي تتطلب حالاتهم الرعاية الفورية إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما تم نقل بقية الحالات والمرافقين إلى مدينة الإمارات الإنسانية مقر إقامتهم.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتقديم العلاج والرعاية الصحية لـ 1000 طفل فلسطيني من الجرحى و1000 من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة في مستشفيات الدولة.

الامارات الأطفال الفلسطينيين السرطان