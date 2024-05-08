ads
الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

القبض على عامل سرق مبلغ مالي من داخل محل في كرداسة

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على عامل سرق مبلغ مالي من داخل محل أقمشة يعمل به بدائرة مركز شرطة كرداسة.

تلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من صاحب محل أقمشة يفيد باكتشافه سرقة مبلغ مالى قدره 400 ألف جنيه من داخل المحل محله الكائن بدائرة المركز.

 وبالانتقال والفحص تبين عدم وجود آثار عنف على درج الأموال، وأن السارق قام بفتحه بمفتاحه، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بذات المحل وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه بعمل نسخة على المفتاح ملك صاحب المحل وقام بسرقة المبلغ، وتم بإرشاده إعادة المسروقات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إرتكاب الواقعة أجهزة الأمن القبض على عامل امن الجيزة بمديرية أمن الجيزة بسرقة مبلغ مالى سرقة مبلغ مالى مركز شرطة كرداسة مديرية امن الجيزة محل اقمشة مبلغ مالي