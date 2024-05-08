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الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مصرع مواطن في حادث تصادم سيارتين نقل بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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لقي مواطن مصرعه في حادث تصادم وقع بين سيارتين نقل بالفيوم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل ثقيل بالطريق الإقليمي باتجاه الواحات بعد نقطة الإسعاف بـ26 مترا، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع مواطن والجثة في كابينة إحدى السيارتين، وتم استخراج الجثة ونقلها إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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