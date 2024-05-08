ads
الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

بوتين يشارك في قمة الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي كأول مناسبة دولية في ولايته الجديدة

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي والتي تعتبر أول مناسبة دولية يشارك فيها الرئيس الروسي في ولايته الخامسة.
وذكرت وكالة "تاس" الروسية اليوم الأربعاء أنه إلى جانب وفود الدول الخمس الأعضاء في التكتل (روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان) ستشارك أيضا وفود من دول الأخرى الأعضاء في كومنولث الدول المستقلة.
وأقيم مساء أمس الثلاثاء حفل عشاء ودي تقليدي لرؤساء وفود رابطة الدول المستقلة، كما تمت دعوة الرئيس الكوبي، الذي وصل إلى روسيا في وقت متأخر من يوم أمس، للمشاركة في القمة.
وتعقد الدورة الحالية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي في الفترة التي تسبق حلول الذكرى السنوية العاشرة للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، حيث تم التوقيع على المعاهدة المتعلقة بتشكيل الاتحاد من قبل الأطراف في 29 مايو 2014 في أستانا، بكازاخستان.

بوتين قمة الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي الرئيس الروسي