بوتين يشارك في قمة الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي كأول مناسبة دولية في ولايته الجديدة

يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي والتي تعتبر أول مناسبة دولية يشارك فيها الرئيس الروسي في ولايته الخامسة.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية اليوم الأربعاء أنه إلى جانب وفود الدول الخمس الأعضاء في التكتل (روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان) ستشارك أيضا وفود من دول الأخرى الأعضاء في كومنولث الدول المستقلة.

وأقيم مساء أمس الثلاثاء حفل عشاء ودي تقليدي لرؤساء وفود رابطة الدول المستقلة، كما تمت دعوة الرئيس الكوبي، الذي وصل إلى روسيا في وقت متأخر من يوم أمس، للمشاركة في القمة.

وتعقد الدورة الحالية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي في الفترة التي تسبق حلول الذكرى السنوية العاشرة للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، حيث تم التوقيع على المعاهدة المتعلقة بتشكيل الاتحاد من قبل الأطراف في 29 مايو 2014 في أستانا، بكازاخستان.