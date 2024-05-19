قريبة من مدينة حدودية.. معلومات عن منطقة حادث طائرة الرئيس الإيراني

عرضت قناة القاهرة الإخبارية معلومات عن منطقة وقوع حادث طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في محافظة أذربيجان الشرقية، وذلك في النقاط التالية:
-طائرة مروحية كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي تعرضت لحادث.
-منطقة الحادث قريبة من مدينة واقعة على الحدود مع أذربيجان.
-أذربيجان الشرقية هي إحدى محافظات إيران الواحدة والثلاثين.
-تقع شمال غرب هضبة إيران وعاصمتها مدينة تبريز.
-يحدها من الشمال نهر أرس الذي يفصل إيران عن أذربيجان وأرمينيا.
-ترتبط المحافظة بالدول المجاورة عن طريق ثلاث نقاط حدودية.
-تعد حاليا من المناطق الحساسة نظرا لموقعها الاستراتيجي.
-سكان المحافظة أذريون ينتمون للعرق التركي ويشكلون ثلث الشعب.