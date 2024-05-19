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الأحد 19 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

قريبة من مدينة حدودية.. معلومات عن منطقة حادث طائرة الرئيس الإيراني

الرئيس إبراهيم رئيسي
الرئيس إبراهيم رئيسي
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عرضت قناة القاهرة الإخبارية معلومات عن منطقة وقوع حادث طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في محافظة أذربيجان الشرقية، وذلك في النقاط التالية:

-طائرة مروحية كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي تعرضت لحادث.

-منطقة الحادث قريبة من مدينة واقعة على الحدود مع أذربيجان.

-أذربيجان الشرقية هي إحدى محافظات إيران الواحدة والثلاثين.

-تقع شمال غرب هضبة إيران وعاصمتها مدينة تبريز.

-يحدها من الشمال نهر أرس الذي يفصل إيران عن أذربيجان وأرمينيا.

-ترتبط المحافظة بالدول المجاورة عن طريق ثلاث نقاط حدودية.

-تعد حاليا من المناطق الحساسة نظرا لموقعها الاستراتيجي.

-سكان المحافظة أذريون ينتمون للعرق التركي ويشكلون ثلث الشعب.

قناة القاهرة الإخبارية حادث طائرة الرئيس الإيراني الرئيس إبراهيم رئيسي