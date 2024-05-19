الدوري الإسباني.. أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد أمام فياريال في لقاء الاحتفال

يخوض ريال مدريد، مساء اليوم، الأحد، مباراته الأخيرة في الدوري الإسباني، عندما يستضيف فياريال على ملعب "لا سيراميكا" في الجولة 38.

يعتمد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، على تشكيل مُستقر، يقوده النجم المخضرم لوكا مودريتش، ويتقدم هجومه براهيم دياز وخوسيلو.

تشكيل ريال مدريد لمباراة اليوم:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: جارسيا - رويجر - ميليتاو - فاسكيز.

خط الوسط: سيبايوس - فالفيردي - لوكا مودريتش.

خط الهجوم: براهيم دياز - خوسيلو - أردا جولير.

مهمة سهلة لريال مدريد:

يدخل ريال مدريد المباراة بعد حسمه لقب الدوري لصالحه، ويتصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 93 نقطة وينتظر الفريق الاحتفال بلقب الدوري، بينما يدرك لاعبو فياريال صعوبة المهمة التي تنتظرهم أمام بطل إسبانيا، ويتواجد لاعبو الغواصات الصفراء في المركز الثامن برصيد 51 نقطة.