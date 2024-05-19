غرفة الإسكندرية تستقبل المستشار الاقتصادي الأمريكي لبحث سبل التعاون

استضافت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية المستشار الاقتصادي الأمريكي راجيف واداوني، وذلك لبحث سبل التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

في بداية اللقاء رحب أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية بالحضور، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الأمريكية ممتدة ومستمرة على كافة المستويات منذ سنوات عديدة، وهناك تعاون في الكثير من المجالات والقطاعات.

وأضاف أن غرفة الإسكندرية ترحب بالتعاون المستقبلي مع الجانب الأمريكي لتعزيز التبادل التجاري بين الجانبين، وزيادة حجم الاستثمارات خاصة في قطاع التجارة والتكنولوجيا.

من جانبه، أكد المستشار الاقتصادي الأمريكي راجيف واداوني أن تلك الزيارة تعد هي الثالثة له لمحافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن أولويتنا في الوقت الحالي القيام بعدة جولات في العديد من المحافظات، بهدف عقد لقاءات مشتركة ومناقشة الأوضاع الاقتصادية الحالية وتأثيرها على الأقليم.

الولايات المتحدة الأمريكية تدعم القرارات الاقتصادية الأخيرة

وأضاف خلال كلمته أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم القرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها مصر لتحسين الأوضاع الاقتصادية، مؤكدًا أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح.

وأشار إلى ضرورة تعزيز التعاون في العديد من القطاعات المختلفة بين الجانبين الأمريكي والمصري.

في نفس السياق، أشار الدكتور ياسر المناويشي أمين صندوق الغرفة أن مصر تعد فرصة جيدة للاستثمارات الأمريكية، فتعد مصر سوق كبير له ميزة تنافسية خاصة، وهناك العديد من فرص التعاون بين الجانبين المصري والأمريكي، لزيادة التبادل التجاري بين الجانبين.

وأكد أنه أيضًا يمكن التعاون المصري الأمريكي فيما يتعلق بعمليات إعادة التعمير في العراق وسوريا وليبيا، إضافة إلى التعاون في قطاعات عديدة.

كما اقترح خلال كلمته بإنشاء غرفة أمريكية أفريقية، وغرفة يورومتوسطية أمريكية، تستهدف تنشيط العلاقات التجارية الاقتصادية، خاصة وأن رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية أحمد الوكيل، يرأس "الاسكامي"، واتحاد الغرف المصرية والأفريقية.

جاء ذلك بحضور أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية، والدكتور ياسر المناويشي أمين صندوق الغرفة، وعمرو مصيلحي سكرتير الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة المهندس أحمد الكاتب، والمهندس البديوي السيد، والمهندس أشرف أبو إسماعيل، ومحمود مرعي، والمهندس محمد فتح الله، ومحمد حفني، وريم صيام رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال.