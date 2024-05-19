النواب يناقش تضمين ملف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في الخطاب الديني

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم، لقاءً مهمًا مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لمناقشة تضمين ملف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في الخطاب الديني.

وقد جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير الخطاب الديني بما يتوافق مع قيم حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

حضر اللقاء الدكتور أيمن أبو العلا ومحمد عبد العزيز وكيلي اللجنة، ومحمد تيسير مطر أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة الدكتورة نانسي نعيم، والدكتورة أمل سلامة، واللواء عبد النعيم حامد، والمهندس محمود عصام ، والنائبة دعاء عريبي .

ومن خارج اللجنة حضر ، النائب إيهاب رمزي ، اللواء نور أبو ستيت، النائب محمود الشامي ، النائبة سحر صدقي ، واللواء السعيد عمارة ، والنائب حاتم مبارك .

وأكدت اللجنة، على أهمية تضمين مبادئ حقوق الإنسان في الخطاب الديني، وذلك لتعزيز قيم المواطنة والتسامح ونبذ التطرف والتعصب.

كما شددت على أهمية دور الأئمة والدعاة في نقل رسالة السلام والتعايش السلمي بين المواطنين.

وفي هذا السياق، أشاد وزير الأوقاف بجهود اللجنة وأكد التزام الوزارة بتعزيز قيم حقوق الإنسان في الخطاب الديني وتوجيه النصائح والتوجيهات بما يعزز التسامح والتعايش السلمي بين أفراد المجتمع.

وفي ختام اللقاء، جرى التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين اللجنة ووزارة الأوقاف من أجل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز القيم الإنسانية والدينية في المجتمع.