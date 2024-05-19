ارسنال يبتعد خطوة عن آمال التتويج بالبريميرليج بالتعادل فى الشوط الأول

انتهى الشوط الأول بين فريق ارسنال، الذى يستضيف نظيره إيفرتون، بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، فى المباراة التى تجمع بينهما الآن على ملعب " الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".



نتيجة الشوط الأول



أحرز هدفى الشوط الأول اللاعب ادريسا غاي لصالح فريق إيفرتون، وبعد دقيقتين فقط عدل تاكيهيرو تومياسو النتيجة لصالح أرسنال، ويبقى على أمال الجانرز فى التتويج بالبريميرليج، معتمداً على نتيجى مواجهة مانشستر سيتى ونظيره وست هام.

عواقب نتيجة الشوط الأول



وهذه النتيجة تبعد ارسنال عن آمال التتويج بالدورى الإنجليزى حتى لو تعرض مانشستر سيتى للهزيمة.



ودخل ميكيل أرتيتا المدير الفنى لفريق ارسنال اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:



حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: بن وايت، ويليام ساليبا، ماجالهايس، توميياسو

خط الوسط: مارتن أوديجارد، توماس بارتي، ديكلان رايس

خط الهجوم: تروسارد، كاي هافرتز، مارتينيلي

وينافس فريق ارسنال نظيره مانشستر سيتى على لقب البريميرليج، بعد خروج ليفربول من المنافسة بسبب النتائج المتذبذبه التى حدثت فى الجولات الأخيرة مما أبعدته عن اللقب.

يبحث ارسنال عن الفوز والظفر بالثلاث نقاط، وتحقيق نتيجة كبيره من الأهداف، وهزيمة مانشستر سيتى أو التعادل، مما يعطى الأمل للجانرز للتويج بالبطولة الغائبة عن خزائنة من موسم 2004.

ويحتل فريق ارسنال وصافة الترتيب برصيد 86 نقطة، حصدها من 37 جولة، حقق الفوز خلالها فى 27 مباراة، وتعادل فى 5، وكانت الهزيمة حاضر فى 5 مواجهات، وهز شباك خصومة بـ 89 هدف، واهتزت شباكة بـ 28 هدف.



