برلماني يكشف موعد بدء حوار مجتمعي حول قانون الإيجار القديم

كشف المهندس طارق شكري، عضو مجلس النواب، أن بعض الملاك يتخوفون من تأجير عقاراتهم خشية الدخول في مشاكل مثل جمع الإيجار أو استرداد الوحدات متى احتاجوا إليها.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن المالك يبحث عن سبل طمأنة بشأن الموقف الإيجاري لوحدته.

وأكد المهندس طارق شكري، عضو مجلس النواب، أن المالك يريد الحصول على الوحدة السكنية الخاصة به دون منازعات وإجراءات طويلة في المحاكم تجعل المالك يكفر بتلك الإجراءات.

وأشار إلى أنه كان هناك حديث في مجلس النواب عن قانون الإيجار القديم، حيث تم إعداد حصر بعدد الوحدات، لافتا إلى أن الحوار المجتمعي حول القانون يبدأ بعد وصوله إلى البرلمان.

