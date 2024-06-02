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الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 غدًا بالقاهرة

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية
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تعلن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣، غدًا الإثنين الموافق ٢٠٢٤/٦/٣ ولمدة 15يوما.

وتقدم التظلمات بالإدارات التعليمية التابعة لها المدرسة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن بدء إعلان نتيجة  الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2024/2023، بجميع مدارس القاهرة اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٦/٢

واعتمد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الخميس الماضي،  نتيجة امتحان شهادة إتمام التعليم الأساسي للفصل الدراسى الثانى (دور أول ) 2024/2023 بنسبة نجاح  84.7%، كما اعتمد  نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 93.8 %، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 91%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 97.6%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 74% ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 62.3 %.

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