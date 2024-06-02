نقابة الصحفيين تنظم ندوة لمناقشة كتاب "اقتصاديات الطائرة الورقية"

نظمت اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، ندوة لمناقشة كتاب اقتصاديات الطائرة الورقية الذي أصدره الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب السابق، أدار الندوة الكاتب الصحفي محمود مملوك، رئيس تحرير القاهرة 24، ورأس المناقشة د. مدحت نافع الخبير الاقتصادي.

شارك في الندوة عدد من الشخصيات العامة السياسية والاقتصادية بينهم د. السيد البدوي رئيس حزب الوفد الأسبق، وفريد زهران المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب المصري الديمقراطي وعدد من أعضاء مجلس النواب بينهم م. احمد السجيني و عبد المنعم إمام وهالة ابو السعد وم. ايهاب منصور وأميرة صابر، والنائب السابق طلعت خليل والنائب السابق عمرو ابو اليزيد.



وحضر الندوة الكاتب الصحفي د. عمرو الشوبكي والشاعر عمرو حسن، والدكتورة شيرين الشواربي وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.



وقال الكاتب الصحفي محمود مملوك، رئيس تحرير القاهرة ٢٤، إن الكتاب أشبه بطوق نجاة للباحثين والمتخصصين والقراء والمواطن العادي، مضيفا: قد جاء في وقت تسوده الأزمات، لكننا وجدنا كاتب يتحدث بلغة بسيطة سهلة يمكن فهمها بسهولة، كما ترتب تفاعل مع الجمهور.



وأشار إلى أن رد الفعل على المقالات كان يمثل مفاجأة خاصة وأنه يأتي من مؤسسات اقتصادية كصندوق النقد وغيره وأيضا من شخصيات اقتصادية رفيعة.



وأكد محمود عبد النبي، عضو مجلس اتحاد الناشرين، أن العمل محل المناقشة ثري للغاية كما يستطيع القارئ العادي فهمه، خاصة وأنه يهتم بأساسيات الاقتصاد وتبعات القرارات في فترة العامين الماضيين، وهو ما يمثل مادة توثيقية لهذه الفترة.



وقال د. مدحت نافع، الخبير الاقتصادي: نتفق أن الظرف الذي نمر به ليس ظرفا طبيعيا لذا نشر محتوى جرئ في هذا التوقيت يأتي تلبية لكثير من مطالبات المتابعين، مؤكدا: أن الكتاب يحلل الظرف ويواجه المشكلات الكثيرة في هذه المرحلة ويبلورها وايضا يطرح حلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع.



وأشار إلى أن صاحب هذا الكتاب له بصمة شديدة الخصوصية في الكتابة والتحليل خاصة مع خلفيته البرلمانية والسياسية ومعاركه الكثيرة التي خاضها، مشيدا بموازنة كتاباته بين التخصص والأسلوب السهل.



وجه د. محمد فؤاد، الشكر للضيوف على حضور الندوة، مؤكدا أن التناول الاقتصادي لأمور متخصصة بشكل مبسط، يمثل محنة حقيقية وخط رفيع بين الابتزال والتخصص الدسم، منوها أن هناك محنة أكبر تواجه المتلقى الذي يتوقع حلول سحرية



وأوضح أن مسمى الطائرة الورقية يمثل إشارة إلى التعويل على الآخرين والأزمات الخارجية في تبرير أي أزمات داخلية دون استحياء للأسف، مضيفا: لذا جاء مصطلح الطائرة الورقية لوصف الاقتصاد المصري الذي يشير إلى عدم وجود محرك داخلي للاقتصاد المصري لذا يتأثر فقط بالصدمات الخارجية.



وأضاف: آمل أن يوفر الكتاب تأصيلا وتحليلا للأحداث الاقتصادية خلال هذه الفترة من منظوري الشخصي وبشكل يلامس الظرف والمكان والأحداث ايضا.



واكد التجربة البرلمانية علمتني ما هو الممكن بما هذب الحديث، وايضا سببت لدي غصة لأنني وغيري طالما نادينا بحلول على مدار سنوات ماضية لمشكلات توقعناها لكن تأخرت حلولها.



وفي كلمته قال الدكتور عمرو الشوبكي: سعيد بالكتاب وكاتبه كنموذج لباحث الاقتصاد الجاد خاصة وأنه اشتبك مع قضايا كلية وجزئية بعناوين جذابة ومثيرة، بجانب شجاعته في الإشارة إلى جوانب إيجابية لرجال فترات سابقة



أكد السيد البدوي: محمد فؤاد هو ابني الروحي في السياسة وشهادتي في حقه مجروحه لكنه متميز كسياسي ونائب وصاحب رؤية وصاحب فكر وجريء في قول الحق.



شهدت الندوة مناقشات حول ما طرحه د. فؤاد في كتابه وخاصة فكرة فصل السياسة عن الاقتصاد، ورؤيته الشخصية لاستقرار منظومة الاقتصاد المصري وزيادة قدرته على مواجهة الصدمات وأيضا إشكالية الديون واستدامة الدين العام.