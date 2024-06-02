السياحة تحذر سائقي الحج البري من ارتداء "الإحرام"

أخطرت وزارة السياحة والآثار، اليوم، شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج، بضرورة الالتزام ببعض التعليمات فى ضوء الإجراءات التنفيذية الخاصة بموسم الحج السياحى 1445هـ.

تضمنت التعليمات ضرورة التشديد على إدارج أسماء السائقين والمشرفين للحج البري فى جدول منفصل داخل البيان الخاص بالحجاج، وقيام كل شركة رأس تضامن بعمل بيان منفصل لكل حافلة ومستقل عن الحافلات الاخرى التابعة لذات الشركة والمغادرين معا ّ على ذات العبارة، وذلك وفقا للتعليمات الواردة من السلطات الأردنية والجسر العربى بمدينة العقبة الأردنية.

ويلزم قيام الشركات رأس التضامن بإنهاء إجراءات تسجيل بيانات الاستعداد المسبق على موقع المسار الإلكتروني فى أسرع وقت ممكن، وكذا ضرورة دخول حافلات البرالناقلة للحجاج عبر منفذ حالة عمار بحد أقصى يوم 29 ذو القعدة 1445هـ، حيث انه وفقاّ للتعليمات الصادرة من السلطات السعودية بشأن الحافلات البرية المتأخره، سوف يتم توقيع غرامة مالية قدرها (100) ريال سعودى عن كل حاج داخل الحافلة، وتشديد الغرامة على الشركات الذى سبق تطبيق الغرامة عليها الموسم الماضى.

وطالبت الوزارة، بالتشديد على سائقى الحافلات البرية بعدم ارتداء ملابس الإحرام خلال فترة موسم الحج أو تأدية أي شعيرة مرتبطة بالحج، وحال مخالفة ذلك سيتم إلقاء القبض على السائقين المخالفين من قبل السلطات السعودية فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الوزارة حيال الشركة المخالفة، حيث إنه تم إلقاء القبض على عدد من السائقين لمخالفة هذه التعليمات من قبل السلطات السعودية.