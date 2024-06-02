الدولار يصعد 3 قروش في نهاية تعاملات اليوم

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك العاملة بالسوق المصرية، بمقدار 3 قروش على الأقل مع نهاية تعاملات اليوم في الجهاز المصرفي، ليصل متوسط سعر الصرف الأجنبي نحو 47.27 جنيه للشراء و 47.37 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.1 جنيه للشراء و 47.2 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي ثم 47.2 جنيه للشراء و 47.3 جنيه للبيع في ميد بنك و 47.22 جنيه للشراء و 47.32 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، البركة، المصري لتنمية الصادرات"، ثم 47.27 جنيه للشراء و 47.37 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، المصرف العربي الدولي، قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB، قناة السويس، مصر، الأهلي المصري، العربي الافريقي الدولي، كريدي أجريكول،فيصل الاسلامي،العقاري المصري العربي".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.3 جنيه للشراء و 47.4 جنيه للبيع في بنوك " HSBC، الأهلي المتحد", و نحو 47.32 جنيه للشراء و 47.42 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

وسجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه في بنكي الاسكندرية و الأهلي المتحد نحو 47.37 جنيه للشراء و 47.47 جنيه للبيع.