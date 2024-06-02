لجنة الانتخابات في جنوب إفريقيا: فوز المؤتمر الوطني بـ159 مقعدًا في البرلمان

الأحد 02/يونيو/2024 - 08:48 م

أعلنت لجنة الانتخابات في جنوب إفريقيا، عن فوز المؤتمر الوطني بـ 159 مقعدا في البرلمان، وذلك وفقًا لما نشره موقع قناة "القاهرة الإخبارية".

بينما أكد رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، أن نتائج تلك الانتخابات تمثل انتصارا للديمقراطية.

وكان المؤتمر الوطني الأفريقي معتادا في الانتخابات على تحقيق نسبة تتجاوز 50 في المئة، منذ إجراء أول انتخابات ديمقراطية في جنوب أفريقيا سنة 1994، والتي جاءت بنيلسون مانديلا رئيسا للبلاد.

لكن شعبية الحزب شهدت تراجعا ملموسا في ظل الغضب من ارتفاع مستويات الفساد، والبطالة والجريمة.