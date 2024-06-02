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الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

لجنة الانتخابات في جنوب إفريقيا: فوز المؤتمر الوطني بـ159 مقعدًا في البرلمان

جنوب إفريقيا
جنوب إفريقيا
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أعلنت لجنة الانتخابات في جنوب إفريقيا، عن فوز المؤتمر الوطني بـ 159 مقعدا في البرلمان، وذلك وفقًا لما نشره موقع قناة "القاهرة الإخبارية".

بينما أكد رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، أن نتائج تلك الانتخابات تمثل انتصارا للديمقراطية.

وكان المؤتمر الوطني الأفريقي معتادا في الانتخابات على تحقيق نسبة تتجاوز 50 في المئة، منذ إجراء أول انتخابات ديمقراطية في جنوب أفريقيا سنة 1994، والتي جاءت بنيلسون مانديلا رئيسا للبلاد.

لكن شعبية الحزب شهدت تراجعا ملموسا في ظل الغضب من ارتفاع مستويات الفساد، والبطالة والجريمة.

جنوب أفريقيا البرلمان