غدًا.. انطلاق اختبارات الناشئين بالنادي الأهلي في المحافظات

أعلن النادي الأهلي بدء اختبارات الناشئين لكرة القدم غدًا الإثنين في محافظات الجمهورية، بعدما اختتمت اليوم الأحد في القاهرة حيث أقيمت لمدة 9 أيام على ملاعب أكاديمية الأهلي بفرع النادي بمدينة نصر.

الأهلي يحدد مواعيد اختبارات الناشئين بالمحافظات

وتقام اختبارات الناشئين للنادي الاهلي بالمحافظات على ملاعب أكاديمية الأهلي المختلفة، وتنطلق في السابعة صباحًا بجميع الملاعب، حيث تبدأ غدًا في محافظة الشرقية على ملاعب مركز شباب أبو كبير، وتنطلق في محافظة الغربية يوم 6 يونيو الجاري على ملاعب مركز شباب زفتى.

وتقام اختبارات الناشئين بمحافظة السويس يوم 9 يونيو الجاري على ملعب نادي النصر للبترول، على أن تنطلق في الإسكندرية يوم 12 يونيو الجاري على ملعب مدرسة بايونيرز الدولية.

الأهلي يعلن موعد اختبارات الناشئين لكرة القدم

وكانت اختبارات الناشئين لكرة القدم بالأهلي انطلق يوم السبت، على ملاعب الأكاديمية بفرع النادي في مدينة نصر، ضمن استراتيجية البحث والتنقيب عن أبرز المواهب لتدعيم صفوف فرق البراعم والناشئين المختلفة.

وأعلن قطاع الناشئين بالنادي طرح استمارات التقدم للاختبارات لموسم ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥، منذ يوم 20 من شهر مايو الجاري، وذلك على بوابات النادي المختلفة بمقراته الأربعة في الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة، وبلغت قيمة الاستمارة ١٠٠ جنيه.

وتقام الاختبارات في الأسبوع الأول من اليوم السبت وحتى الخميس المقبل، وفتح الأهلي الباب أمام المتقدمين من مواليد ٢٠٠٨ وحتى ٢٠١٩.

وتنطلق يوميا في السادسة صباحا، حيث تبدأ اليوم السبت باختبارات مواليد ٢٠١٦ و٢٠١٧ و٢٠١٨ و٢٠١٩، والأحد لمواليد ٢٠١٢ و٢٠١٣ و٢٠١٤ و٢٠١٥، والاثنين لمواليد ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ و٢٠١٠ و٢٠١١، والثلاثاء لمواليد ٢٠١٦ و٢٠١٧ و٢٠١٨ و٢٠١٩، والأربعاء لمواليد ٢٠١٢ و٢٠١٣ و٢٠١٤ و٢٠١٥، والخميس لمواليد ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ و٢٠١٠ و٢٠١١.

وشهدت اختبارات الناشئين بالأهلي هذا العام إقبالًا كثيفًا من المتقدمين لخوض الاختبارات والتي اشتملت على مواليد من عام ٢٠٠٨ وحتى عام ٢٠١٩ ومن المقرر أن تقام التصفيات النهائية لاختبارات الناشئين بالقاهرة في شهر يوليو المقبل.

رئيس قطاع الناشئين

وكشف وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، عن مواعيد اختبارات الناشئين بالقطاع في محافظات "الغربية والشرقية والسويس والإسكندرية خلال الأيام المقبلة من أجل اكتشاف المواهب في المحافظات وضمها لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي الذي يبحث دائما عن نجوم في الأقاليم والمحافظات .‏