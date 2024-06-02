تحرير 35 محضرًا لمخالفة الوزن فى حملة تفتيشية على المخابز

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز والأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري بالمنوفية.

وأوضح وحيد صلاح عبدربه رئيس مركز ومدينة منوف، أنه تم تنفيذ حملة تفتيشية تموينية على المخابز بمدينه منوف بالتنسيق مع إدارة تموين منوف وبحضور اشرف دياب مدير إدارة تموين منوف، اسفرت الحمله عن حرير 35 محضرا ما بين نقص وزن وعدم وجود موازيين وعدم نظافه وعدم اعلان عن الأسعار.

أكد عبد ربه، على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك ، والقضاء على جشع التجار المتلاعبين لمنع استغلال المواطنين والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.