اقرأ غدًا في «البوابة».. إرهابيون وقتلة.. وزراء اليمين المتطرف يهددون بالانسحاب من الحكومة الصهيونية

الأحد 02/يونيو/2024 - 08:57 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأثنين 3 يونيو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

إرهابيون وقتلة.. وزراء اليمين المتطرف يهددون بالانسحاب من الحكومة الصهيونية

تشيلى تنضم إلى جنوب أفريقيا فى قضيتها ضد تل أبيب بـ«العدل الدولية»

أحمدى نجاد يدخل سباق انتخابات الرئاسة فى إيران

مصر تعقد اجتماعًا مع إسرائيل والولايات المتحدة لفتح معبر رفح

اتهامات سويدية.. طهران تستدعى القائم بالأعمال المؤقت

رغم خطة وقف إطلاق النار

رفح تتعرض للقصف واشتعال جبهة الشمال

«زيلينسكى» يهاجم الصين: تسعى إلى منع الدول من حضور قمة السلام

«الصحة العالمية» تُحذر: 80% من سكان قطاع غزة لم يأكلوا لمدة يوم كامل