السعودية تشن حملات تفتيش بمساكن مكة لضبط مخالفي تأشيرة الحج

تلقت وزارة السياحة والآثار، خطابا من وزارة الحج والعمرة السعودية، تضمن المطالبة بضرورة التأكيد على كل المنظمين التابعين لـ(شركات رأس التضامن) بعدم مخالفة ضوابط الحج والقرارات السعودية المنظمة للدخول والخروج من المشاعر المقدسة.

وألزمت الوزارة السعودية، شركات رأس التضامن السياحية بعدم نقل المخالفين ممن لا يحملون تصريحًا أو تاشيرة حج أو مساعدتهم او توفير سكن لهم او التعامل معهم بأي صورة سواء مباشرة أو غير مباشرة، كما طالبتهم بالابلاغ فورا عن كل مخالف لانظمة الحج ولا يحمل تأشيرة أو تصريح حج.

وتابع الخطاب: "وفى ضوء ذلك فقد قررت وزارة الحج والعمرة السعودية قيامها بعمل حملات أمنية مكثفة فى مساكن مكة وفى طرق ومداخل مكة الرئيسية والفرعية، ولن تتهاون وزارة الحج فى ملاحقة تلك العناصر، كما نؤكد على اتخاذ الإجراءات المشددة تجاه من يثبت معاونته لتلك الفئات المخالفة مع تطبيق الغرامات المالية والادارية والابعاد الفورى من المملكة لكل مخالف وعدم دخول المملكة لسنوات".

وكانت وزارة الحج، طالبت بضرورة تأكد منظمي الحج من إبقاء بطاقة نسك مع الحجاج والتأكيد على حملها والحفاظ عليها طوال فترة بقائهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حيث أن بطاقة نسك هو وسيلة الدخول الوحيدة الى المشاعر المقدسة، كما حذرت وزارة الحج من عدم التزام المنظمين التابعين للشركات رؤساء التضامن بتلك التعليمات.

وأكدت وزارة السياحة المصرية، أن الالتزام بحمل البطاقة هو مسؤولية مشتركة بين الحاج والشركة، علما بأنه سوف يتم استلام بطاقة نسك الخاصة بالحجاج عن طريق مركز الخدمة الميدانية (المطوف) الخاص بشركة السياحة، وفي حال فقدان بطاقة نسك أو ضياعها يمكن التبليغ وطلب بديل لها مباشرة من مركز الخدمة الميدانية التابع للشركة ويتم طلب إعادة الإصدار والاستلام منه بعد إصدارها.