الدوري الإسباني.. ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة أمام فاليكانو في ختام الليجا

يستعد برشلونة لمواجهة رايو فاليكانو، مساء اليوم، الأحد، على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي" في الجولة 37 من الدوري الإسباني للموسم الحالي 2023-2024.

ويبرز في التشكيل وجود النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هداف البلوجرانا إلى جانب رافينها والشاب يامين لامال.

وكشف المدير الفني لبرشلونة، تشافي هيرنانديز، عن تشكيل فريقه لمباراة اليوم، حيث جاء كالآتي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي - إينيجو مارتينيز - كوبارسي - كانسيلو.

خط الوسط: جاندوجان - روبيرتو - فيرمين.

خط الهجوم: لامين - ليفاندوفسكي - رافينها.

يدخل برشلونة المباراة وهو بحاجة إلى نقطة واحدة فقط لحسم المركز الثاني في الدوري حيث يحتل المركز الثاني برصيد 79 نقطة، بفارق 14 نقطة عن ريال مدريد الذي حسم اللقب، فيما يتواجد فريق رايو فاليكانو بالمركز الـ15 برصيد 38 نقطة.