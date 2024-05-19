الخارجية الأذرية: أذربيجان مستعدة لتقديم الدعم بشأن تحطم مروحية الرئيس الإيراني

أعلنت وزارة الخارجية الأذرية، اليوم الأحد، أن البلاد مستعدة لتقديم كل الدعم اللازم فيما يتعلق بحادث مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

ونقلت وكالة أنباء تريند «الأذرية» عن بيان الخارجية: نشعر بقلق بالغ إزاء أنباء تحطم المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية عبد اللهيان ومسؤولين آخرين، نأمل وندعو من أجل سلامتهم وحمايتهم في الوقت الذي يحاول فيه رجال الإنقاذ الوصول إلى الموقع، وأن أذربيجان، كدولة صديقة وشقيقة، مستعدة لتقديم كل الدعم اللازم".

وتعرضت مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وممثل المرشد الأعلى الإيراني في تبريز محمد علي علي هاشمي وحاكم مقاطعة أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، الى هبوط اضطراري في طريقها من هودافرين إلى تبريز.