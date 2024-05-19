الحكومة الإيرانية تعقد اجتماعًا طارئًا بعد حادث مروحية الرئيس

عقدت الحكومة الإيرانية اجتماعًا طارئًا اليوم الأحد، بعد تعرض مروحية تقل الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان لحادث هبوط اضطراري بسبب سوء الأحوال الجوية في محافظة أذربيجان الشرقية.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن نائب الرئيس محمد مخبر، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين، توجهوا إلى مدينة تبريز، عاصمة المحافظة، للمشاركة في الاجتماع.

وكان التلفزيون الإيراني الرسمي قد أعلن في وقت سابق أن مروحية واحدة ضمن موكب الرئيس تعرضت لحادث هبوط اضطراري، دون وقوع إصابات.

وأكدت مصادر إعلامية أخرى أن سوء الأحوال الجوية في المنطقة الجبلية الوعرة، حال دون استمرار الرحلة الجوية، مما اضطر الرئيس رئيسي إلى استكمال مسيرته برًا إلى تبريز.

من جانبه، أوضح رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني أن 40 فريق إنقاذ تم الدفع بهم إلى موقع الحادث، لكن الظروف الجوية الصعبة وتعقيدات تضاريس المنطقة تعيق عمليات البحث.

وأضاف أن طائرة مسيرة تم استخدامها للمساعدة في عمليات البحث، لكن الظروف الجوية حالت دون إمكانية الاستعانة بالبحث الجوي. كما تم إرسال فرق إضافية من المحافظات المجاورة للتعزيز.

وأعلنت شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية عن عقد اجتماع في مطار تبريز بحضور الرئيس التنفيذي للشركة والخبراء المعنيين، لبحث مسار التحقيقات في حادث المروحية.