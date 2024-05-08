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الأربعاء 08 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مقتل ربة منزل على يد عاطل خلال سرقتها بشبرا الخيمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شهدت مدينة شبرا الخيمة حادث قتل بشع، حيث قام عاطل بطعن ربة منزل بسكين حتى الموت عندما توجه لسرقة مسكنها ليلا وعندما شعرت به انهال عليها طعنا حتى لقيت مصرعها، وتم نقل الجثة للمستشفى وألقى القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبسه.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد ورود تلقى مامورقسم شرطة ثان شبرا الخيمة إشارة من أحد المستشفيات بوصول ربة منزل جثة هامدة إثر عدة طعنات في أنحاء الجسد .
فتم تشكيل فريق وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل وقيامه بالتعدى على المجنى عليها بسلاح أبيض وإحداث إصابتها التى أودت بحياتها حال شروعه فى سرقة مسكنها، حيث تسلل ليلا لسرقة متعلقاتها وعندما شعرت به انهال عليها طعنا بسلاح أبيض ما أدى إلى وفاتها .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد سرقة متعلقاتها، كما أرشد عن الأداة المستخدمة.
وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة، قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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