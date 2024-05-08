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الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

مصرع ربة منزل تحت عجلات القطار بأبو النمرس

أرشيفيه
أرشيفيه
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لقيت ربة منزل مصرعها جراء اصطدام قطار بجسدها بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم مصطفى المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها اصطدام قطار بسيدة بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء محاولة ربة منزل في عقدها الثالث عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشأة صدمها القطار القادم من محافظة سوهاج متنها لمحافظة بورسعيد، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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