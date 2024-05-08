لجنة رئاسية بموانئ السويس والزيتيات لفحص إجراءات التخلص من البضائع الخطيرة

استقبل اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أعضاء لجنة التفتيش ومراجعة سلامة الإجراءات الخاصة بالموانئ المصرية برئاسة قطاع النقل البحري بوزارة النقل وعضوية ممثلين عن الجهات المختصة بحضور اللواء بحري أحمد صفار نائب رئيس الهيئة للشئون الإدارية والهندسية، وممثلي الجهات الرقابية المختصة بموانئ السويس والزيتيات، تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بالمرور الدوري على الموانئ المصرية لمراجعة سلامة إجراءات التفتيش والمراجعة وقانونية التصرف فى البضائع “الرواكد والمهمل والملوثات للبيئة”.

وبدأت أعمال اللجنة باستعراض عرض توضيحي عن أهم التوصيات الواردة بتقرير المرور السابق وما تم من إجراءات لتلافي الملاحظات السابقة للجنة وبنود التفتيش الحالي، ثم قام أعضاء اللجنة بجولات ميدانية بموانئ السويس والزيتيات لمراجعة سلامة إجراءات تداول البضائع الخطرة، وخطط الطوارئ وسيناريوهات التصرفات فى المواقف المختلفة ومدى تفهم العاملين لها عمليا، وسلامة إجراءات المحافظة على البيئة (خطة التخلص من المخلفات – خطة مكافحة التلوث بالزيت) ومدى تطبيقها عمليا، والمرور على مراكز ( العمليات – إدارة الأزمات) للتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة.

كما تم المرور على جميع الساحات والمخازن والشركات والارصفة بالموانئ للتأكد من سلامة وصلاحية جميع المعدات المستخدمة في اعمال الشحن والتفريغ واستيفاء المعايير الدولية بما يحقق امن وسلامة عمليات التداول، والتأكد من سلامة جميع اجراءات الحماية المدنية المتبعة في الموانئ البحرية ، والمرور على معامل الفحص المركزية ولجان الفحص المشترك بالموانئ البحرية، والتأكد من سلامة اجراءات الدخول والخروج من بوابات الميناء للشاحنات والبضائع والمرور على الوحدات البحرية العاملة في الموانئ للتأكد من صلاحيتها الفنية للأبحار.

وتم تنفيذ مناورة حريق على أحدى الوحدات البحرية، وبيان كيفية التعامل معه واخلاء المصابين بواسطة العاملين المدربين لحين وصول وحدات الحماية المدنية وسيارة الإسعاف، كما تم افتراض حدوث تلوث ناتج عن تسريب زيوت بحوض الميناء وكيفية التعامل معه عن طريق الأطقم المدربة ووحدات مكافحة التلوث البحري الخاصة بالهيئة، ثم افتراض سقوط أحد الأشخاص في البحر وتحرك أحد لنشات الارشاد وفريق الغطس لانتشاله.

وتم متابعة مدى انتظام إشارات البلاغات من مختلف الإدارات والجهات المشاركة والتنسيق بينهم عن طريق مركز العمليات وإدارة الأزمات بالهيئة، وقياس أزمنة الاستجابة من جميع الأطراف المشاركة في المناورة، وأتى ذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء وتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل باستمرار متابعة سلامة كافة الإجراءات داخل الموانئ المصرية للنهوض بصناعة النقل البحري المصري بما يتواكب مع التطوير الجاري ضمن الرؤية العامة لتحويل مصر الى مركز لوجيستي عالمي.

واشار اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر انه طبقا لتعليمات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل تشكلت لجان في كل ميناء من جميع اعضاء المجتمع المينائي للمرور على جميع المستودعات والمخازن والساحات لحصر شامل ودقيق لكافة البضائع والمهمل الموجود بالميناء وتم وضع خطة عاجلة للتخلص من تلك البضائع بالطرق القانونية الآمنة واتباع كافة اجراءات السلامة والصحة المهنية ورفع درجة الاستعداد القصوى اثناء تبادل السلع ونقل المواد الخطرة من الموانئ.

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