73120 طالبا وطالبة بـ"تعليم السويس" يؤدون امتحان نهاية العام

انتظم نحو 73120 طالبا وطالبة بالسويس في امتحانات نهاية العام الدراسي، والتي بدأت اليوم الأربعاء لصفوف النقل بمراحل التعليم الثلاث الابتدائية والإعدادية والثانوية.

وقال ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، إن طلاب الصف الأول الإعدادي وعددهم 17265 أدوا الامتحان في مادتي اللغة العربية والهندسة، بينما أدى 4815 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي الامتحان في مادة اللغة العربية.

وبلغ إجمالي المستهدف بامتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي حوالي 51040 تلميذا بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

وأوضح ياسر عمارة أن تعليم السويس كلف نحو 400 متابع بالمرور على المدارس التي تشهد اللجان الامتحانية، لمتابعة ورصد أعمال الامتحانات والحفاظ على ضوابط والتعليمات المستدامة، وجرى تكليف غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة سيد حمدان وكيل المديرية وكذلك غرف عمليات بكل إدارة تعليمية بمتابعة أعمال الامتحانات أول بأول ورصد كافة المستجدات والتطورات.

وأشار عمارة إلى أن اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس وجه تعليمات صارمة برفع درجات الاستعداد القصوى لاستقبال موسم امتحانات نهاية العام لتتناسب مع كافة مستويات الطلاب مع توفير مبدأ تكافؤ الفرص والمناخ المناسب للطلاب والتلاميذ بالمراحل التعليمية المختلفة.

وتفقد عمارة في جولة ميدانية أعمال الامتحانات بمجمع مدارس الأربعين، ومدينة السلام، وعدد من مدارس حي عتاقة، تابع فيها اللجان الامتحانية والكنترولات الداخلية بكل مدرسة والتأكد من وجود الموجه المقيم ووضوح الورقة الامتحانية من حيث جودة الطباعة ووضوح الأسئلة ووجود ختم لجنة النظام والمراقبة على الورقة الامتحانية.