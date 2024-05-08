بعد توقف 18 سنة عن الدراسة.. سيدة تحصل على الدكتوراه في عمر الـ50

كشفت الدكتورة أمل بحيري، تفاصيل حصولها على شهادة الدكتوراه فى عمر 50 عامًا، بعد عودتها لاستئناف التعليم وحصولها على بكالوريوس تجارة وشهادة الماجستير والدكتوراه، بعد انقطاع نحو 18 عامًا عن التعليم.

وقالت "أمل" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، إنها تحب التعليم منذ صغرها، مشيرًة إلى أنها لم تستطع أن تكمل تعليمها وبعد زواجها بحوالى 18 سنة، وعندما التحقت أبنتها بالجامعة قررت حينها أن تلتحق بالجامعة مع ابنتها.

وتابعت: "التحقت ابنتي بكلية العلوم والتحقت أنا بكلية التجارة، واكتفت أبنتى بالحصول على بكالوريوس علوم، ولكننى كنت مصرة أن أكمل دراستى وحصلت على دراسات عليا فى تخصصي، وحينها عادت ابنتي وأخبرتني بأنها سوف تقوم باستكمال الدراسات العليا بعدما وجدت أننى أكملت دراستي وحصلت على دراسات عليا فى تخصصي".

وأردفت: "طيلة الـ 18 عامًا التى انقطعت فيها عن التعليم، لم أتوقف عن القراءة وأحب الدورات التدريبية وكنت أعمل بشكل مستمر على تثقيف نفسي، ولم أكن بعيدة فى تلك المدة عن التعليم، ولكننى كنت متوقفة عن الدراسة، حتى جاء الوقت الذى قررت فيه أن أكمل دراستي مرة أخرى، ولم يغيب عنى هذا الحلم أبدًا".