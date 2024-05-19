بعد حادث الرئيس الإيراني.. أبرز حوادث سقوط الطائرات بسبب سوء الأحوال الجوية

تتسبب الظروف الجوية السيئة في وقوع العديد من حوادث الطائرات، كان آخرها حادث سقوط طائرة الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي التي كان على متنها وزير الخارجية وعدد من المسؤولين.

وتستعرض البوابة نيوز أبرز حوادث الطائرات بسبب سوء الأحوال الجوية

1- في يونيو 2009، وقعت حادثة رحلة 447 الفرنسية، والتي كانت متجهة من ريو دي جانيرو إلى باريس، اختفت الطائرة فوق المحيط الأطلسي، وعُثر على بعض أجزاء الحطام وبعض الجثث في المحيط، بعد عامين من الحادث، تم العثور على الصندوق الأسود، وأظهرت التحقيقات أن مشاكل فنية كانت وراء الحادث.

2- في يوليو 2014، سقطت طائرة جزائرية في مالي بعد 50 دقيقة من إقلاعها، ويُعتقد أن سوء الأحوال الجوية كان السبب.

3- في ديسمبر 2014، سقطت طائرة ماليزية تابعة لشركة Air Asia في المحيط الهادئ بسبب سوء الأحوال الجوية.

4- في فبراير 2016، تحطمت طائرة صغيرة في النيبال بسبب سوء الأحوال الجوية، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها.

5- وفي مارس 2016، تحطمت طائرة بوينج تابعة لشركة الطيران الإماراتية "فلاي دبي" في روسيا بسبب سوء الأحوال الجوية، وقتل جميع ركابها وطاقمها.

يذكر أن طائرة هليكوبتر تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان تعرضت اليوم الأحد لحادث هبوط صعب، أثناء تحليقها فوق منطقة جبلية مُحاطة بضباب كثيف خلال عودتها من زيارة لأذربيجان.

وبحسب وكالة الجمهورية الإيرانية للأنباء، فإن سوء الأحوال الجوية عرقل جهود الإنقاذ، وطلبت وكالة الأنباء الشبه رسمية (فارس) من الإيرانيين الدعاء لرئيسي، فيما بث التلفزيون الرسمي صلوات لسلامته.

وأفاد وزير الداخلية أحمد وحيدي للتلفزيون الرسمي أن طائرة الهليكوبتر، التي كانت جزءًا من موكب مؤلف من ثلاث طائرات، واجهت صعوبة في الهبوط، مشيرًا إلى أن السلطات تنتظر مزيدًا من التفاصيل.

ومن جانبه، أفاد الهلال الأحمر الإيراني أن 40 فريقًا للتدخل السريع توجهوا إلى منطقة الحادث لإجراء عمليات البحث، موضحًا أن البحث الجوي عن طائرة الرئيس الإيراني غير ممكن بسبب طبيعة المنطقة الجبلية الوعرة وسوء حالة الطقس.

وأكدت وكالة أنباء "إرنا" أن نائب الرئيس الإيراني انتقل إلى تبريز في محافظة أذربيجان الشرقية بعد حادث طائرة رئيسي.

ويعتبر سوء الأحوال الجوية السبب الرئيسي لحوادث الطيران في العالم، ومن المتوقع أن يكون له تأثير كبير على سلامة الرحلات الجوية، حيث يستخدم مليار شخص خطوط الطيران سنويًا ويُسجل مصرع ما يقرب من 500 شخص سنويًا بسبب حوادث الطيران."