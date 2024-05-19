شعبة المستوردين: وجود البضائع في الموانئ لأكثر من سنة سبب غلاء ثمنها

أكد المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن "الأرضيات" هي فلوس إيجار أماكن وجود البضائع في الموانئ كانت كثيرة، بسبب أن المستوردين شحنوا البضائع وتعشموا في فتح الاعتمادات وتراكمت البضائع بالموانئ، لافتا إلى أن أقل بضائع كانت موجودة في الجمارك وصلت لفترة 8 شهور.

وأشار "بشاي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن البضائع لها سنة كاملة في الموانئ الأمر الذي أدى إلى غلاء ثمنها، مؤكدًا أن المستورد يرفض الحصول على البضائع من الموانئ بعد غلاء ثمنها ووجود الغرامات على بعض البضائع، والموقف صعب جدًا على المستورد.

وشدد على أن المستورد يبرر بعدم قدرته على الحصول على تكلفة المنتج بسبب عدم إخراج البضائع من الموانئ، مشيرًا إلى أن فرق الغرامات والأرضيات يدفعها المستورد قبل الحصول على البضائع من الموانئ، موضحا أن من تنسحب منه الرخصة لن يكون لديه القدرة على العمل مرة أخرى، مضيفًا أن شعبة المستوردين تبلغ صغار المستوردين بإدخال البضائع بأي تكلفة لكي يتم تخطي هذه المنحة، موضحًا أن الغرامات والأرضيات لها علاقة بالخط الملاحي وهو خط ملاحي عالمي وليس له علاقة بهذا الأمر.