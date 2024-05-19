بالفيديو.. مؤتمر إعلان تفاصيل الدورة الأولى لمهرجان «دراما رمضان»

أقيم اليوم المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الأولى لمهرجان دراما رمضان بقاعة طه حسين في مقر نقابة الصحفيين. أعلن الدكتور إبراهيم أبوذكري، رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب، أن المهرجان يتبنى مجموعة من المبادرات الفنية والإنسانية.

وقال أبوذكري إنه تحمس لدعم مهرجان دراما رمضان بعد تواصله مع منظمي المهرجان وأصحاب الفكرة، وقرر أن يُقام المهرجان تحت رعاية الاتحاد العام للمنتجين العرب.

من جهته، كشف فتحي شريف، رئيس المهرجان، أن الدورة الأولى ستشهد العديد من المفاجآت، أبرزها اختيار نقابة المهن التمثيلية لخمسة من نجومها القدامى الذين توقفوا عن العمل منذ سنوات، لتكريمهم والاحتفاء بمسيرتهم في عالم الدراما.

وأضاف شريف أن المهرجان سيكرم لأول مرة مجموعة من نجوم الدراما الخليجية، تقديرًا لأعمالهم التي عرضت خلال موسم دراما رمضان الماضي. وأكد أن المهرجان يقتصر على مسابقة بين المسلسلات التي عرضت خلال موسم دراما رمضان فقط، وسيتم تكريم الفائزين في حفل استثنائي بناءً على اختيارات الجمهور أولاً، واختيارات النقاد وصحفيي الفن ثانياً.