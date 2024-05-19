"ببلاطة سيراميك".. عامل يقتل شقيقه ويمزقه بـ6 طعنات بسبب بيع منزل بالجيزة

ترك بلدته "بنها" بالقليوبية قاصدًا جنوب الجيزة مستأجرًا لشقة بمركز ومدينة أبوالنمرس ناجيًا بحياته من أجل خلافات الميراث الطاحنه التى تدور بينه وبين أشقائه هناك فى القليوبية، وعند الثامنة مساء اليوم الـ ١٥ لمكوثه داخل شقته الجديدة المستأجرة بمنطقة ترسا فى أبوالنمرس، كانت أجواء الشقة مختلفة تمامًا.

مسرح الجريمة

كرسى خشبى بمنتصف صالة الشقة وعليه آثار دماء، وقطعة قماش أعلى طاولة، وجلباب معلق على الحائط، وآثار بعثرة لمحتويات الشقة، ذاك المشهد هو أقرب وصف لمسرح جريمة قتل أخ لشقيقه بـ٦ طعنات قبل ضربه على رأسه بقطعة سيراميك.

خلافات الميراث

شهود العيان على الجريمة أفادوا أن الضحية يدعى “ حربي” ويبلغ من العمر نحو ٦٥ عامًا تقريبًا يعمل بائع “شرابات” مع أقاربه، حضر إلى أبوالنمرس قبل أسبوعين تقريبًا أيام ليهرب من مشاكل عائلية بسبب الميراث كما أوضح لهم قبل وفاته، لكن نهايته كانت مأساوية على يد شقيقة الأصغر الذى قتله بـ٦ طعنات وهشم رأسه ببلاطة سيراميك.

ترك بنها قاصدًا الجيزة

وصف الجيران حياة الضحية الحاج “ حربي” عندما قال لهم إنه كان يعيش مع ابنه الأكبر لكنه توفى فى حادث، وإثر حزنه على الابن أصيب بـ"جلطة" كما أن ابنه الثانى رفض إقامته برفقته وطرده من منزله حين توجه للعيش معه هو وزوجته، ففكر فى العيش بأبوالنمرس على أن يبيع عقارا فى البلد، ويشترى بثمنه شقة له، وفى مقابلها أخرى لابنته الوحيدة لتقيم بها مع زوجها “ لتكون سندا له هنـا”

وذكر الأهالى أنه بعد تغيب “حربي” لبضعة أيام ومع انبعاث رائحة كريهة توجهوا إلى شقته برفقة صاحب العقار اكتشفوا جثمان الساكن الجديد فى حالة تعفن.

فى بادئ الأمر اتجهت الشكوك تجاه ابنته الوحيدة لغيابها وعدم ردها على هاتفها المحمول، إلا أن ما كشف ملابسات الجريمة أن شقيق الضحية باع تليفونه المحمول بالخط لسيدة بالمنطقة عقب ارتكابه الجريمة.

اعترافات المتهم

وأمام جهات التحقيقات بالنيابة العامة أدلى المتهم باعترافات تفصيلية عن الحادث، وقال إنه وشقيقه الأكبر تركا منزلهما فى القليوبية وحضرا منذ ١٥ يوما لاستئجار شقة فى أبوالنمرس واعتادا على الجلوس سويا لتعاطى المخدرات".

واستكمل: فى يوم الواقعة وأثناء جلوسهما سويا لتعاطى المخدرات، حدث خلاف حاد بينهما داخل الشقة بعد طلب المتهم من الضحية بيع منزلهما فى بلدتهما، وتطور الخلاف لمشادة كلامية.

مزق جسد شقيقه بـ ٦ طعنات

وتابع: لم أدرِ بنفسى إلا وأنا أهشم رأس شقيقى العجوز بـ"بلاطة سيراميك" ثم مزقت جسده بـ ٦ طعنات ، قائلا: "المخدرات سخنت دماغى محستش بنفسى غير وأنا بخلص عليه"، وبناء عليه أمرت النيابة بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معه.

فريق بحث جنائى

شكل فريق من المباحث الجنائية للوقوف على تفاصيل الحادث، وتبين أن المجنى عليه من مدينة بنها بمحافظة القليوبية وحضر إلى أبوالنمرس منذ ١٥ يوما فقط واستأجر شقة بها بعد بيع منزله ببلدته.

واجه فريق البحث صعوبات كثيرة باتساع دائرة المشتبه فيهم، وخاصة أن المجنى عليه وأشقاءه وأبناءه مسجلين خطر ولهم معلومات جنائية، وكان يقيم برفقته ابنته وزوجها وتركاه قبل الجريمة لإحضار باقى متعلقاتهما من منزلهما القديم فى بنها.

واستطاع فريق البحث الجنائى فك لغز الحادث بفحص دائرة المترددين على منزل المجنى عليه، والبحث عن هاتفه المفقود وتبين أنه تم بيعه فى محافظة أخرى، وبضبط مشترى الهاتف اعترف أنه اشتراه من "بائع شرابات" الذى تبين أنه شقيق المجنى عليه، وأنه وراء ارتكاب الجريمة.

كشف لغز الجريمة

وبالتحقيق والتحري، تبين أن الشقيقين أدمنا تعاطى الاقراص المخدرة وجمعتهما "قعدة مزاج" فى منزل استأجره الأخ الأكبر منذ ١٥ يوما فقط فى مدينة أبوالنمرس جنوب محافظة الجيزة بعد ترك مسقط رأسه بمدينة بنها بالقليوبية.

بلاطة سيراميك

وأفادت التحقيقات أن خلافا حادا نشب بين المجنى عليه والمتهم عند طلب المتهم من شقيقه بيع منزلهما فى بلدتهما، وتطور الخلاف إلى أن هشم فيها المتهم رأس شقيقه العجوز بـ"بلاطة سيراميك" ثم مزق جسده وتركه غارقا فى دمائه وفر هاربا.

بلاغ الواقعة

كان مركز شرطة أبوالنمرس بمديرية أمن الجيزة تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص مقتولا داخل شقته بدائرة المركز وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة موظف بالمعاش مقتول طعنا وجرى نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة.