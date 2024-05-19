عامان داخل عش الزوجية ينتهيان بجثة «ميادة» مشنوقة بجنزير في الهرم

هانت عليه العشرة.. انطبقت هذه المقولة على عاطل مارس كل فنون التعذيب فى حق رفيقة دربه التى تحملت لمدة عامين حفلات التعذيب اليومية حتى فاضت روحها إلى بارئها مشنوقة بجنزير على يد ذلك الزوج الشيطان.

هناك فى منطقة كفر غطاطى التابعة إداريا لقسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، وبالتحديد قبل عامين انتقلت "ميادة" بأحلامها الوردية إلى كنف ذلك الزوج التى ظنت بأنه الفارس الذى سوف يحملها على حصانه ويحقق لها أمانيها، ولكنها تفاجأت بسجن يقف على بابه جلاد.

عامان كاملان كان نتاجهما طفلا لم يكمل شهره الثامن، تحملتهما "ميادة" من حفلات الضرب المبرح على يد ذلك الزوج حتى انتهت القصة بمقتل السيدة على يد زوجها مشنوقة بالجنزير تاركه وراءها طفلها الرضيع يعانى مرارة اليتم بأم راقدة تحت التراب وأب مسجون خلف القضبان ينتظر طبلية عشماوي.

والدة الضحية طالبت بالقصاص خلال حديثها لـ"البوابة"، وقالت إنها تفاجأت باتصال من زوج ابنتها يوم الواقعة يبلغها بوفاة نجلتها وجرى نقلها إلى المستشفى وهناك تبين أن زوجها خنقها بجنزير بسبب خلافات على مصروف المنزل قيمته ٥٠ جنيها، وطالبت والدة الضحية خلال حديثها بأنها تطالب بالقصاص لابنتها البريئة التى لم تقترف ذنبا لقتلها بهذه الطريقة البشعة.

تفاصيل الواقعة المأساوية كما دونتها سجلات ضباط مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة كانت بتلقى إشارة من المستشفى يفيد باستقبال "ميادة" ربة منزل مصابة بكدمات وانزقاق حول الرقبة ولفظت أنفاسها الأخيرة خلال محاولات إسعافها ومقيمة بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحـــص وبالتقابل مع أسرة المتوفاة أتهموا زوجها بقتلها وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب خلافات على مصروف المنزل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهم ٤ أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.