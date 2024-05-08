مجلس النواب يوافق على تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة، عملا بما نص عليه القانون الذي سبق وأقره المجلس.

١. سحر فوزى جاد السنباطى (رئيساً)

٢. هيام كمال مصطفى نظيف (نائباً للرئيس)

٣. غادة فرج حافظ الدرى

٤. سامح عوض الله السيد إبراهيم

٥. كرم ملاك كامل شاروبيم

٦. عبد اللطيف صبحى محمد فريد حواش

٧. نور أسامة محمد صالح

٨. عمر خالد سعد محمد حجازى

٩. مى محمد حسنى زين الدين محمود

١٠. حنان جرجس شوقى إبراهيم

١١. سارة عزيز نصيف حكيم مرجان

١٢. دينا سيد كامل عبدالوهاب

١٣. ميراى مراد نسيم