جامعة بني سويف تستقبل لجنة المراجعة الخارجية لاعتماد كلية طب الأسنان

استقبلت جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، فريق لجنة المراجعة الخارجية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لتقييم واعتماد كلية طب الأسنان والتي تستمر أعمالها حتى 9 مايو 2024، وضم الفريق الدكتور شذا محمد عبد النبي حماد رئيساً، وعضوية كل من الدكتورة نجوى عبد الهادي، والدكتورة نادية عز الدين محمد، والدكتورة عبير سعد جاويش.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد فتح الله عميد الكلية، والدكتورة هبة الله عاطف الشيمى مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، والدكتورة عبير سيد معوض نائب مدير المركز، والدكتور أحمد نبيل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها عبد القوى منسق الزيارة.

وأكد الدكتور منصور حسن، أن حصول كليات الجامعة والبرامج الدراسية المختلفة على الاعتماد أحد أهم السبل لتحقيق رسالة وأهداف الجامعة من أجل تعزيز مكانتها في التصنيفات الدولية وجذب المزيد من الطلاب الوافدين، مشيراً إلي أن الخطة الاستراتيجية للجامعة تهدف الي تحقيق التميز في البرامج والخدمات التعليمية وتنفيذ البحوث المبتكرة من أجل المساهمة بفاعلية في تقديم خدمات مجتمعية متميزة تشارك في مواجهة التحديات القومية وبناء اقتصاد قومي يقوم علي المعرفة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

وجدير بالذكر، أن فريق الهيئة ستقوم بفحص جميع الوثائق والملفات والإمكانيات المادية والبشرية، وعقد لقاءات منفصلة مع أعضاء هيئة التدريس، والطلاب والجهاز الإداري بالإضافة إلى لقاءات مع المجتمع المدني، لقياس علاقة تلك الكليات بالمجتمع فى تقديم خدماتها، ومساهمتها في تطوير المقررات ومواصفات الخريج.