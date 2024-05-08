"البوابة نيوز" ترصد انتهاء امتحانات اليوم الأول لطلاب الابتدائي.. صور

انتهى منذ قليل طلاب صفوف النقل من امتحانات اليوم الأول ضمن ماراثون نهاية العام.

ورصدت “البوابة نيوز”، صورا في أثناء خروج طلاب مدرسة حافظ إبراهيم الابتدائية شمال محافظة الجيزة، حيث يؤدي الطلاب من الرابع للسادس الابتدائي الامتحانات.

ويؤدي طلاب صفوف النقل امتحان نهاية العام الدراسي 2024/2023، لصفوف النقل بالمحافظات.

يشار إلى أنه يبدأ طلبة وطالبات القاهرة بالصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الامتحانات اليوم الأربعاء الموافق 8 /5 /2024 حتى الإثنين الموافق 13 /5 /2024.

كما يبدأ الصف الأول والثانى الإعدادى العام والرياضى من الأربعاء 8 /5 /2024 إلى الثلاثاء الموافق 14 /5 /2024 .

ويبدأ طلبة الصف الأول والثانى الثانوى العام الأربعاء 8 /5 /2024 حتى الخميس الموافق 23 /5 /2024.

ويبدأ طلبة التعليم الثانوى الفنى من الأربعاء 8 /5 /2024 حتى الثلاثاء 21 /5 /2024 .

وتنطلق الشهادة الإعدادية بعد اسبوعين وطبقا لجداول كل محافظة.