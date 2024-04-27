اليوم.. الجنايات تنظر محاكمة متهمي "خليه المرج"

تنظر محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم السبت، محاكمة 14 متهما في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية استهداف كنيسة المرج".

أسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية تدعو إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض .