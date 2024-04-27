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السبت 27 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

وزير الخارجية التشيكي يبحث مع نظيره المجري التعاون الثنائي والإقليمي

وزير الخارجية التشيكي
وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي
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بحث وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي، مع نظيره المجري بيتر سيارتو، خلال زيارة إلى العاصمة المجرية بودابست، سبل دعم العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي.

وذكر راديو (براغ الدولي) - في نشرته باللغة الإنجليزية، اليوم /السبت/ - أن " بيتر سيارتو، أكد موقف المجر الرافض لإمداد أوكرانيا بالسلاح حيث إن الإمدادات العسكرية من شأنها إطالة أمد الحرب، مشددا على ضرورة إجراء محادثات سلام".

من ناحيته، قال وزير الخارجية التشيكي - عقب اجتماعهما أمس في بودابست - "إن الإمبريالية الروسية تعد الخطر الأكبر على الأمن الأوروبي، إن مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها يصب في مصلحة أوروبا بشكل خاص" على حد قوله.

وكان ليبافسكي قد صرح - قُبيل الاجتماع - بأنه من الضروري مواصلة الحوار مع المجر رغم تباين وجهات نظر البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا.

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