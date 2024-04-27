وزير الخارجية التشيكي يبحث مع نظيره المجري التعاون الثنائي والإقليمي

بحث وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي، مع نظيره المجري بيتر سيارتو، خلال زيارة إلى العاصمة المجرية بودابست، سبل دعم العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي.

وذكر راديو (براغ الدولي) - في نشرته باللغة الإنجليزية، اليوم /السبت/ - أن " بيتر سيارتو، أكد موقف المجر الرافض لإمداد أوكرانيا بالسلاح حيث إن الإمدادات العسكرية من شأنها إطالة أمد الحرب، مشددا على ضرورة إجراء محادثات سلام".

من ناحيته، قال وزير الخارجية التشيكي - عقب اجتماعهما أمس في بودابست - "إن الإمبريالية الروسية تعد الخطر الأكبر على الأمن الأوروبي، إن مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها يصب في مصلحة أوروبا بشكل خاص" على حد قوله.

وكان ليبافسكي قد صرح - قُبيل الاجتماع - بأنه من الضروري مواصلة الحوار مع المجر رغم تباين وجهات نظر البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا.