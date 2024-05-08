المشاهد الأولى لقصف الاحتلال لحي تل السلطان بمدينة رفح.. شاهد

الأربعاء 08/مايو/2024 - 10:09 م

عرضت قناة القاهرة الإخبارية المشاهد الأولى للقصف الإسرائيلي العنيف لحي تل السلطان بمدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

وعلق الإعلامي أحمد أبو زيد، على هذه المشاهد، قائلا: إن عمليات القصف لحي تل السلطان بمدينة رفح الفلسطينية، كانت مستمرة ولم تكن مقتصرة على المنطقة الشرقية فقط من مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، ولكن حتى المناطق الوسطى والغربية كانت مسرحا لهذا الاستهداف العنيف الذي كان بأشكال مختلفة.

سماع دوي انفجارات قوية في أنحاء متفرقة بمدينة رفح الفلسطينية

وفي وقت سابق، أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بسماع دوي انفجارات قوية في أنحاء متفرقة بمدينة رفح الفلسطينية وسط إطلاق نار كثيف.

وكان مصدر رفيع المستوى قد أكد على جهود مصرية حثيثة للحفاظ على المسار التفاوضي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

من تهجير إلى تهجير.. مأساة يعيشها أهالي قطاع غزة بسبب اقتحام إسرائيل لرفح الفلسطينية

كما عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "من تهجير إلى تهجير.. مأساة يعيشها أهالي قطاع غزة بسبب اقتحام إسرائيل لرفح الفلسطينية".

من تهجير لتهجير، كُتب على سكان غزة الرحيل كما كُتب على الذين من قبلهم، رحيل يحمل معه آلام الماضي وتساؤلات الحاضر وخوفا من المستقبل، رحيل متزامن مع أوضاع إنسانية كارثية يعيشها سكان القطاع المحاصر على خلفية احتلال معبر رفح.

ومن خيام إلى خيام يهجر الفلسطينيون من مدينة لمدينة مجبورين لا مخيرين، خوفا من آلة الحرب الإسرائيلية وما ترتكبه من مجازر مازال القطاع شاهدا عليها، والتي كان أخرها في رفح الفلسطينية من عمليات عسكرية واحتلال المعبر من الجانب الفلسطينية، كما لو أن كُتب على الفلسطينيين عدم المعيشة كسائر شعوب الأرض.

الخارجية الأمريكية: واشنطن علقت شحنة أسلحة إلى الجانب الإسرائيلي ونراجع حاليا شحنات أخرى

كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن علقت شحنة أسلحة إلى الجانب الإسرائيلي ونقوم حاليا بمراجعة شحنات أخرى، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكدت الوزارة الأمريكية، على وجوب فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني لدخول المساعدات الإنسانية وشاحنات الوقود.