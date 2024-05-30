جيريمي رينر ينضم للجزء الثالث من فيلم "Knives Out"

انضم النجم جيريمي رينر، للجزء الثالث والجديد من سلسلة أفلام الجريمة والغموض “Knives Out”، في أول ظهور له بالسينما عقب حادث الثلوج الذي كاد أن يودي بحياته.

ووفقًا لتقرير جديد صادر عن موقع “ديدلاين”، من المقرر أن يبدأ تصوير فيلم “Knives Out 3” الذي لم يحمل عنوانًا بعد، في وقت لاحق من هذا العام مع عودة النجم دانيال كريج مرة أخرى في دور المحقق المخضرم بينوا بلانك، بجانب النجمة جلين كلوز وأندرو سكوت وكايلي سبايني.

في الجزء الجديد، يعود المحقق المخضرم بينوا بلانك على طريق العمل مجددًا، حينما يسافر إلى اليونان ويتولى التحقيق في قضية قتل غامضة تتضمن العديد من الأشخاص المتورطين.

صدر الجزء الأول في 2019، ودارت الأحداث عندما يتم العثور على جثة الكاتب الروائي هارلان ثرومبي، يتولى المحقق بلانك على عاتقه مهمة التحقيق في الجريمة، ليجد نفسه متورطًا في العديد من الأحداث في سبيل البحث عن الحقيقة.