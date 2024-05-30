ماسك بيتي يوميًا.. 7 وصفات غير مكلفة لحماية بشرتك في الصيف

تواجه الأمهات والسيدات تحديات عدة على مدار اليوم، ويتعرضن للإجهاد العصبي والبدني نتيجة الأعمال المنزلية ومتطلبات الأطفال التي لا تنتهي، وخاصة تواجة المرأة العاملة صعوبات كبيرة في توفيق الوقت بين العمل والأطفال، مما ينعكس ذلك بالسلب على صحتهن ويبدون بمظهر أكبر من عمرهن الحقيقي، وتوضح لكم "البوابة نيوز" بعض الماسكات الطبيعية التي ينبغي للسيدات أن تجعلها من روتينها اليومي لمظهر أكثر إشراقة وحيوية، وتكون بديلًا آمناً وفعالًا عن الماسكات الطبية الباهظة الثمن.

1- ماسك الخيار والسكر لتغذية وترطيب الوجه.

مكونات الماسك : شرائح من الخيار المفروم، 1 ملعقة كبيرة من السكر.

طريقة الماسك: يضاف الخيار المهروس والسكر ويقلب المزيج جيدا، يوضع هذا الماسك على البشرة، ويترك حتى يجف تماما، يشطف الوجه بعد ذلك بالماء الفاتر.

هذا الماسك متعدد الفوائد للبشرة، فهو يهدئ ويرطب البشرة، ويغذيها أيضا، كما أنه بمثابة مقشر لإزالة خلايا الجلد الميتة من على سطح الوجه.

2- ماسك الليمون والعسل وبياض البيض لتغذية وترطيب الوجه.

مكونات الماسك: 1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون، 1 ملعقة كبيرة من العسل، 1 بياض بيضة.

طريقة الماسك: يخفق بياض البيضة جيدا، ثم يخلط مع العسل وعصير الليمون، يوضع هذا الماسك على الوجه ويترك لمده 15- 20 دقيقة، ثم يغسل البشرة، هذا القناع يرطب البشرة للغاية في فصل الصيف.

3- ماسك الحليب والعسل لتغذية وترطيب الوجه.

مكونات الماسك: 2 ملعقة كبيرة من الحليب، 1 ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة الماسك: يمزج الحليب والعسل ويقلب جيدا الخليط، يوضع الماسك على البشرة ويترك لمده 15 دقيقة، ثم يشطف الوجه.

هذا القناع يناسب جميع انواع البشرة ومتعدد الفوائد. فهو يرطب ويغذي البشرة ويفتح لونها أيضا. كما يمكن إستخدام لبن البودرة بدلا من الحليب ، لكن يضاف قليل من الماء مع الخليط.

4- ماسك خشب الصندل وماء الورد لتفتيح وترطيب الوجه.

مكونات الماسك: 1 ملعقة كبيرة من بودرة خشب الصندل، 1 ملعقة كبيرة من ماء الورد

طريقة الماسك: يمزج المكونان ويقلب جيدا، يوضع هذا الماسك على البشرة، ويترك لمده 15 دقيقة أو حتى يجف.

يشطف الوجه بالماء الفاتر.

هذا القناع رائع لترطيب البشرة ويزيل البقع السوداء ويفتح الوجه.

5- ماسك الفراولة وعصير الليمون والعسل لترطيب الوجه.

مكونات الماسك: 3 حبات من الفراولة، ملعقة صغيرة من عصير الليمون، نصف ملعقة صغيرة من العسل، 1 ملعقة صغيرة من الزبادي

طريقة الماسك: تهرس الفراولة جيدا، ثم يضاف باقي المكونات ويقلب المزيج حتى يصبح كريمي القوام، يوضع هذا الماسك على البشرة، ويترك لمده 15 دقيقة أو حتى يجف، يشطف الوجه بالماء الفاتر.

هذا القناع مفيد للغاية للبشرة الدهنية بشكل خاص ويعمل على ترطيب ونضارة الوجه.

6- تغذية و ترطيب الوجه بماسك لبن الرائب ودقيق الحمص.

مكونات الماسك: 1 ملعقة كبيرة من اللبن الرائب، 1 ملعقة كبيرة من دقيق الحمص

طريقة الماسك: يخلط المكونان ثم يقلب جيدا، يطبق هذا الماسك على الوجه، ويترك حتى يجف تماما، تشطف البشرة جيدا بالماء الفاتر.

هذا القناع الرائع يساعد على تفتيح وترطيب البشرة، ويغذيها ويزيل البقع السوداء. كما يمكن أن يضع هذا الماسك على الذراعين أو الساقين أيضا.

7- ماسك النعناع والكركم لترطيب الوجه.

مكونات الماسك: حفنة من أوراق النعناع، قليل من الكركم.

طريقة الماسك: يفرم النعناع الطازج حتى يصبح ناعما، ثم يضاف الكركم، يمزج بضع قطرات من الماء إلى الخليط السابق، ويقلب جيدا، يوضع هذا الماسك على الوجه ويترك لمده 15 دقيقة، ثم يشطف.

هذا القناع يجعل يشرتك تشعر بالإنتعاش ورطبة خلال الطقس الحار.