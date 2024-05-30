لتجنب الاكتئاب واليأس.. 6 عادات احرصي عليها قبل النوم

تتسارع وتيرة الأحداث من حولنا بشكل يصعب استيعابه، وتتوالى الأحداث المؤلمة عبر القارات وهناك ضغوطات فرضتها متطلبات عصر السرعة حيث أصبح الجميع يدور كآلة ليس لها بديلًا إلا الدوران، مما يسبب ضغطًا عصبيًا ونفسيًا خاصة على المرأة التي خالفت فطرتها واقتحمت ميادين عمل الرجال، وتشير الدراسات إلى إصابة العديد من النساء بنوبات اليأس والاكتئاب بداية من سن الثلاثين، وتعرض لكم "البوابة نيوز" عدة طرق مجربة وفعالة لطرد الأفكار السيئة والوساوس قبل النوم للتمتع بنوم هادئ ينعكس على صباح اليوم التالي لتستقبل اليوم بتفاؤل وأمل.

قبل النوم، فكري ببساطة في كل ما سار على ما يرام خلال يومك، كبيرًا أو صغيرًا، واكتبي تلك الأشياء لتكون شاكرًا لها، و هذه الممارسة تعزز العقلية والنظرة الإيجابية، لا تحتاجي بالضرورة إلى قضاء ساعات في التأمل التقليدي، ولكن ما عليك سوى قضاء بضع دقائق في الصباح لتصفية ذهنك وتقليل التوتر وتعزيز يوم هادئ وسلمي في المستقبل، وإليك 6 عادات ستخلصك من الاكتئاب والاحساس باليأس إذا حرصت عليها قبل النوم

1- القراءة

اجعلي من عادتك قراءة ما لا يقل عن 20 صفحة يوميًا، حيث يمكنك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الكتب، بدءًا من أدلة المساعدة الذاتية وحتى الروايات، حيث تساعدك القراءة على اكتساب المعرفة، وتعزز الإبداع، وتقلل من التوتر.

2- الاحتضان الأشياء المحببة

إن ممارسة اللطف واحتضان الأشياء المحببة لديك كلما سنحت لك الفرصة، يمكن أن يساعدك على الشعور بالتحسن والفخر بنفسك، كما أنه يخلق طاقة وتأثيرًا إيجابيًا من حولك.

3- الكتابة

ابدئي يومك بهدف واستبدلي وسائل التواصل الاجتماعي بالرعاية الذاتية أو الإنتاجية، مع تجنب وسائل التواصل الاجتماعي قبل النوم وممارسة الكتابة أو التخطيط بدلاً من ذلك.

4- الرعاية الذاتية

إعطاء الأولوية للرعاية الذاتية من أجل التركيز والهدوء والوضوح العقلي، وحافظي على النظافة من خلال تنظيف الأسنان بانتظام، والتحكم في الرائحة، وترطيب الجلد، وتنظيف الشعر والأظافر.

5- الغذاء الصحي

احرصي على تناول الوجبات الصحية التي تمد جسمك بالعناصر الغذائية الأساسية، وحاولي ممارسة نوع من التمارين الرياضية يومياً للحفاظ على جسمك قوياً وصحياً.

6- التخطيط

كوني منظمة من خلال التخطيط ليومك مسبقًا، وتنظيف منزلك وخزانة ملابسك يوميًا لإدارة العناصر المهمة والعثور عليها بسهولة، ومحاولة الالتزام بمواعيد العمل من خلال الاستيقاظ مبكرًا بدلاً من التسرع لاحقًا.