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الجمعة 31 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

"عيادة" رئيسا للإدارة المركزية للتفتيش بـ"المالية".. ورئيس جامعة قناة السويس يُهنئه

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، الأستاذ محمد عيادة المراقب المالي بجامعة قناة السويس؛ لتقديم التهنئة له لتوليه منصب رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية، متمنياً له التوفيق والسداد في المهمه الموكلة إليه.

كما قدم الدكتور ناصر مندور الشكر لـ"محمد عيادة" على فترة عمله التي قضاها بجامعة قناة السويس، مشيراً إلى أنه كان على قدر كبير من الثقة والمسئولية والإنضباط.

من جانبه - أعرب الأستاذ محمد عيادة عن بالغ اعتزازه وتقديره لقيادات جامعة قناة السويس، مؤكداً أن العمل بالجامعة مصدر فخر واعتزاز له، متمنياً للجامعة وقيادتها مزيد من الإزدهار والتقدم.

حضر الإستقبال - الدكتور محمد عبدالنعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب شريف فاروق أمين عام الجامعة، والأستاذ بدران سليمان مدير عام الشئون المالية بالجامعة

والدكتورة سماح عسكر  رئيس الإدارة المركزية بالمديرية المالية بالإسماعيلية، ووفد من العاملين بالمديرية المالية ومندوبي وزارة المالية بجامعه قناة السويس.

التهنئة لسيادته العاملين بالمديرية بوزارة المالية المديرية المالية جامعة قناة السويس