نقابة المهندسين بالإسكندرية تُسلم 276 تأشيرة للفائزين في قرعة الحج

أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي وكيل نقابة المهندسين ونقيب المهندسين بالإسكندرية وأمين الصندوق المهندس وليد ماضي من خلال لجنة الرحلات برئاسة المهندس محمد قبيصي عن تسليم الحجاج من المهندسين تأشيرات الحج وعقد ندوات لكافة المستويات عن مناسك الحج بعد فوزهم في القرعة للعام الهجري 1445



قدم الدكتور محمد هشام سعودي التهنئة نيابة عن مجلس نقابة الإسكندرية وأعضاء الجمعية العمومية للمهندسين الفائزين في قرعة الحج، وأكد ان النقابة حاولت بكل امكانياتها تذليل كافة العقبات والمشاكل التي حدثت خلال الفترة السابقة نتيجة للتغيرات التي طرأت في سعر صرف العملة

واشاد " سعودي " بمجهود لجنة الرحلات برئاسة المهندس محمد قبيصي والمهندس وليد ماضي أمين صندوق النقابة ودورهم في حل كل العقبات التي واجهتنا والوصول لحلول لكافة المشاكل بكل هدوء وحزم ، كما وجه الشكر للجنة العلاقات العامة والإعلام برئاسة المهندس محمد سعيد لدوره الحيوي في المتابعة من خلال نشر جميع فاعليات النقابة والرد علي استفسار جميع المهندسين بشكل مرضي تماماً لكل رغبات المهندسين وأسرهم،



واضاف المهندس وليد ماضي ان النقابة تتشرف بلقاء حجاج بيت الله وأن لقاءهم شئ يدعو للفخر والشعور بالراحة والبهجة وأن الله عز وجل هو من دعاهم فكانت النقابة سبب في تلبية هذه الدعوة وهو ما تسعي النقابة إليه دائماً من خدمة للسادة المهندسين،



و قال المهندس محمد قبيصي رئيس لجنة الرحلات ان لجنة الرحلات تعمل منذ تولي المسؤلية بدعم مجلس النقابة علي تطوير منظومة وملف الرحلات فكان لملف الحج الأولوية القصوي وأن الأمر تم من شهر ديسمبر عام ٢٠٢٣ ومنذ إعلان الفائزين في القرعة وما يقرب من ستة أشهر عمل متتالية بالتعاون بين النقابة والشركات وتنسيق وزارة السياحة والمملكة العربية السعودية، وأن التقديم علي الحج واجه صعوبات وتحديات عدة كونه ملف استثنائي متعدد الاطراف

واضاف ان فوز 276 مهندس واسرهم شئ يدعو للفخر وهو ما يمثل أكبر عدد حجاج علي مستوي النقابات حيث فاز 53 في المستوى الخمس نجوم، وفاز 65 في الحج السياحي المستوى الاقتصادي موسم كامل، و 89 في الحج السياحي الاقتصادي تحسين، و 61 في الحج البري تحسين و 8 في الحج البري موسم كامل،

وأكمل " قبيصي " ان النقابة دائماً تؤكد حرصها علي المهندسين من خلال ما يُقدم، الأمر الذي يضعنا أمام مسؤلية أكبر وهي إتمام البرامج بالشكل الذي يليق بالحجاج وبكافة التفاصيل المعلنة واستمرار وتواصل الثقة بالنقابة وتلبية دائماً رغبات الجمعية العمومية،



في النهاية تم تسليم تأشيرات الحج للمهندسين وأسرهم واستكملت الندوات بشرح برامج الحج وجميع التفاصيل المتعلقة بمناسك الحج،

حضر تسليم التأشيرات أعضاء مجلس النقابة المهندس محمد فتح الباب أمين النادي، المهندس وليد ماضي أمين صندوق النقابة والمهندس محمد سعيد رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام