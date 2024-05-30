للمرة الرابعة على التوالي.. نيفين العربي تُتوج ببطولة الجمهورية للجمباز الفني

حصلت اللاعبة نيفين هاني العربي على الميدالية الذهبية والمركز الأول لرابع مرة على التوالي في بطولة كأس مصر للجمباز الفني آنسات، فى البطولة التى أقيمت يوم ٢٧ مايو ٢٠٢٤ باستاد مدينة نصر.

وتألق العديد من المشاركات، فى ظل المنافسات القوية بالبطولة، ونجحت نفين هاني بعد منافسة هي الأشرس فى الحصول على المركز الأول والميدالية الذهبية في هذه المسابقة، مع اعرق اندية مصر وعلي راسها النادي الاهلي.

ويشرف علي تدريبها الاستاذ الدكتور ايهاب عبد المنعم استاذ تدريب الجمباز بجامعة بورسعيد والذي يتوقع لها ان تكون احدي اهم بطلات مصر في المستقبل التي تمثل مصر في المحافل الدولية والاولمبياد.





