ads
الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

للمرة الرابعة على التوالي.. نيفين العربي تُتوج ببطولة الجمهورية للجمباز الفني

اللاعبة نيفين هاني
اللاعبة نيفين هاني العربي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حصلت اللاعبة نيفين هاني العربي على الميدالية الذهبية والمركز الأول لرابع مرة على التوالي في بطولة كأس مصر للجمباز الفني آنسات، فى البطولة التى أقيمت يوم ٢٧ مايو ٢٠٢٤ باستاد مدينة نصر. 
وتألق العديد من المشاركات، فى ظل المنافسات القوية بالبطولة، ونجحت نفين هاني بعد منافسة هي الأشرس فى الحصول على المركز الأول والميدالية الذهبية في هذه المسابقة، مع اعرق اندية مصر وعلي راسها النادي الاهلي.
ويشرف علي تدريبها الاستاذ الدكتور ايهاب عبد المنعم استاذ تدريب الجمباز بجامعة بورسعيد والذي يتوقع لها ان تكون احدي اهم بطلات مصر في المستقبل التي تمثل مصر في المحافل الدولية والاولمبياد.



 

للمرة الرابعه على التوالى الميدالية الذهبية كأس مصر للجمباز الفني آنسات الجمباز الفنى انسات الدكتور إيهاب عبد المنعم نيفين هاني العربي