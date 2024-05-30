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الجمعة 31 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمنيا

إصابة 4اشاخاص في
إصابة 4اشاخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمنيا
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أصيب 4 أشخاص في مشاجرة  بمدينة العدوة شمال المنيا اليوم الخميس، حيث تلقي اللواء محمد ضبش مدير امن المنيا إخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية يفيد  بنشوب مشاجرة بمدينة العدوة  باستخدام الأسلحة البيضاء أسفرت عن إصابة 4 أشخاص ، بانتقال الرائد هشام ابو العلا رئيس مباحث مركزالعدوة  تبين إصابة كل من (أبوالوفا. ع. أ، 62 سنة مصاب بجرح قطعي بالحاجب الأيسر واليد اليمني -عمر. أ. أ، 44 سنة مصاب بكدمة في الأنف والكتف الأيسر - إسلام. س. م، 24 سنة مصاب بكدمة الكتف الأيسر وسحجات وكدمات -خالد. ع. غ، 35 سنة مصاب بجرح قطعي باليد اليمني) وجميعهم مقيمون العدوة.

تم نقل المصابين لمستشفي العدوة العام  وضبط طرفي المشاجرة وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة للتحقيق 

إصابة 4 أشخاص الأسلحة البيضاء اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا العدوة مشاجرة