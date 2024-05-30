الناتو يرحب بتعزيز العلاقات مع دول المحيطين الهندي والهادئ

أبدى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، ترحيبه، اليوم الخميس، بالعلاقات الوثيقة التي يسعى الناتو لتعزيزها مع دول منطقتي المحيطين الهندي والهادئ، مثل كوريا الجنوبية وأستراليا واليابان ونيوزيلندا.

واعتبر ستولتنبرج هذه الدول من بين أقرب شركاء الناتو، مؤكدًا التزام الحلف بتعزيز التعاون العملي معها في مجالات متعددة، بما في ذلك الدفاع السيبراني ومكافحة التضليل والتقنيات الناشئة.

وفي رسالة فيديو موجهة إلى منتدى جيجو للسلام والازدهار المنعقد في كوريا الجنوبية، أشار ستولتنبرج إلى الأهمية الكبيرة للتعاون والشراكات العالمية. وقال إن "التحديات التي نواجهها على مستوى العالم تتطلب استجابة عالمية، ولهذا يعمل حلف شمال الأطلسي بشكل وثيق أكثر من أي وقت مضى مع شركائه حول العالم".

تعتبر كوريا الجنوبية شريكًا هامًا وطويل الأمد للناتو، وقد تعززت هذه الشراكة من خلال إطلاق برنامج شراكة مصمم بشكل فردي في يوليو 2023.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتعاون فيها الناتو مع منتدى جيجو، الذي يجمع الأكاديميين والسياسيين وقادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم بهدف تعزيز التعاون الدولي.