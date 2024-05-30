إصابة فتاة بعد سقوطها من الطابق الثالث بالمنيا

لقيت فتاة إصابتها اثر سقوطها من الدور الثالث بمركز أبو قرقاص جنوب المنيا، حيث تلقى اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية يفيد بسقوط فتاة من الدور الثالث بمنزلها الكائن بشارع التجارة والمكون من 5 أدوار بمركز أبوقرقاص، بانتقال الرائد إسلام زين رئيس مباحث مركز أبوقر قاص تبين إصابة سارة ح. م. 17 عاما بكسر بالعمود الفقري إثر سقوطها من الدور الثالث بمنزلها.

تم نقل المصابة لمستشفي الفكرية وجار عمل التحريات اللازمة لمعرفة أسباب الحادث وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة للتحقيق.