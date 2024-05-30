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الجمعة 31 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة فتاة بعد سقوطها من الطابق الثالث بالمنيا

إصابة فتاة بعد سقوطها
إصابة فتاة بعد سقوطها من أعلي منزلها بالمنيا
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لقيت فتاة إصابتها اثر سقوطها من الدور الثالث  بمركز أبو قرقاص جنوب المنيا، حيث تلقى اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية يفيد بسقوط فتاة من الدور الثالث بمنزلها الكائن بشارع التجارة والمكون من 5 أدوار بمركز أبوقرقاص، بانتقال الرائد  إسلام زين رئيس مباحث مركز  أبوقر قاص  تبين إصابة سارة ح. م. 17 عاما بكسر بالعمود الفقري إثر سقوطها من الدور الثالث بمنزلها.  

تم نقل المصابة لمستشفي الفكرية وجار عمل التحريات اللازمة لمعرفة أسباب الحادث وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة للتحقيق. 

ابوقرقاص اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا سقوط فتاة المنيا مستشفي الفكرية